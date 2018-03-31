Akdeniz Kupası Kürek Yarışları başladı

Türkiye Kürek Federasyonunca Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Akdeniz Kupası Kürek Yarışları başladı.

Fethiye Körfezi'ndeki kürek takımları kamp alanında düzenlenen yarışmada, 19 kulüpten yaklaşık 300 sporcu mücadele ediyor. Yarışın ilk gününde kadınlar ve erkekler, 5 kategorideki bin metrelik parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti. Sporculara takım arkadaşları da kıyadan alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın yıldız ve gençler kategorisinde yapıldığını söyledi.

Yarışlarda takımların ve sporcuların son durumunu görme fırsatı bulduğunu ifade eden İşseven, "Akdeniz Kupası 1999'dan beri devam ediyor. Fethiye'deki parkur çok güzel ve sporcular burada yarışmaktan mutlu. Önümüzdeki yıllarda katılımı daha da artırmak istiyoruz." dedi.

Başkan İşseven, olimpik takımın kampta olduğunu ve uluslararası yarışlara hazırlandığını belirterek, "Geçen yıl gençler olimpiyatlarda vize aldı. Arjantin'de yapılacak Gençler Olimpiyat Şampiyonası'na gidecekler. Geçen yıl gençler, dünya ikinciliği ve dünya üçüncülüğünü elde edip Avrupa şampiyonu oldu. Bu yıl beklentilerimiz daha yüksek. İnşallah bu yıl daha güzel neticeler alacağız." diye konuştu.

Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı da ilçede yapılan yarışlarla hem gençlerin spora ilgisinin arttığını, hem de turizme katkı sağlandığını dile getirdi.

İlk gün müsabakalarında kategorilerine göre dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

Yarışlar yarın sona erecek.

Kaynak: AA