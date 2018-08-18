Akbaba: "Galatasaray benim çocukluk hayalimdi"

Atatürk Havalimanı’na 01.15’te iniş yapan Emre Akbaba’yı çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

Galatasaray’ın, Alanyaspor’dan transfer ettiği milli futbolcu Emre Akbaba İstanbul’a geldi.

Atatürk Havalimanı’na 01.15’te iniş yapan Emre Akbaba’yı çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar karşıladı.

ÇOCUKLUK HAYALİMDİ



Kulüp televizyonu GS TV'ye konuşan Emre Akbaba,''Galatasaray, benim çocukluk hayalimdi. Hep bu formayı giymek istedim. Umarım bir an önce giyerim. Taraftarın yaptığı tezahüratlar ve gönderdikleri mesajlar beni çok duygulandırdı. Allah bu taraftara beni mahcup etmesin'' diye konuştu.

Akbaba daha sonra geniş güvenlik önlemleriyle kendisini götürecek olan araca bindi ve Galatasaraylı taraftarları sarı-kırmızılı atkıyla selamladı.