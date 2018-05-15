Akaryakıt Zammı ne kadar oldu? İşte yeni akaryakıt fiyatları

Gelen zamın ardından Akaryakıt Zammı ne kadar oldu sorusu sıkça soruldu. Yeni akaryakıt fiyatları ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelen son zamın ardından araç sahipleri internette yeni benzin ve motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 15 Mayıs gece yarısından itibaren motorine 15 kuruş, benzine 18 kuruş ve LPG'ye 12 kuruş zam geldi. Akaryakıt zammı ardından araç sahipleri internette akaryakıt fiyatlarına bakmaya başladı. İstanbul'da benzinin litresi 6.20 TL'yi, motorin ise 5.60 TL'yi geçerken LPG ise 3.38 TL oldu. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası aldığı karardan ötürü konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yeni akaryakıt fiyatları ile detayları haberimizde bulabilirsiniz.

AKARYAKIT ZAMMI NE KADAR OLDU?

Yükselen petrol ve dolar kuru nedeniyle dün gece itibariyle benzin, motorin ve LPG'ye zaman geldi. 15 Mayıs gece yarısından itibaren benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldı. İstanbul'da benzinin litresi 6.20 TL'yi, motorin ise 5.60 TL'yi geçti. LPG ise 3.38 TL oldu. 9 Mayıs'ta akaryakıt ürünlerinde 2-7 kuruş indirime gidilmişti.

YENİ AKARYAKIT FİYATLARI



Benzin ve motorin fiyatlarında 15 Mayıs 00:00 tarihinden itibaren artış yaşandı. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) aldığı karar gereği herhangi bir duyuru yapmazken, akaryakıt şirketlerinin fiyatlarında benzine 18, motorine 15 ve LPG'ye 12 kuruş zam yapıldığı görüldü.

9 Mayıs'ta benzin ve motorinde yapılan ortalama 2-7 kuruşluk indirimin ardından İstanbul'da 6.02 ve 6.06 TL aralığına düşen kurşunsuz benzin fiyatları 18 kuruşluk zammın ardından en düşük kurşunsuz benzin fiyatı 6.20 TL'nin üzerine çıktı.

Benzinin litresi İstanbul'da BP ve Opet'te 6.24, Shell ve Aytemiz'de ise 6.23 TL olurken, motorinin litresi BP'de 5.65 TL, Shell, Opet ve Aytemiz'de ise 5.66 TL oldu. LPG pompa fiyatları ise 3.38 TL'ye yükseldi.

Ankara'da litresi ortalama 6,07 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,25 lira olurken, İzmir'de 6,03 liradan 6,21 liraya yükseldi. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,56 liradan 5,72 liraya, İzmir'de 5,55 liradan 5,71 liraya çıktı.

Kaynak: AjansHaber