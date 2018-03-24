Akar'dan Afrin harekatı açıklaması

Orgeneral Akar'ın, Afrin Harekatı hakkındaki açıklamaları...

Orgeneral Akar: "Üç beş köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız." dedi. Ardından şu sözleri ekledi:

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu iş olacak, diyoruz. Ölürsek şehit, kalırsak gazi, bunun sonu yok. Bunu bütün arkadaşlarımız içselleştirdi. Bir bütün halinde bu mücadele sürüyor. İnşallah bunu başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız."

Afrin'de bulunan yer altı yapıları kastederek:

"Bu koruganlar teröristlerin yapacağı iş değil. Bir devlet aklı olmadan, bir mühendislik hizmeti olmadan, bir projelendirme olmadan bunların tek başlarına böyle bir şey yapmalarının imkan ve ihtimali yok." dedi.

Kaynak: AA