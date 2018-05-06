AK Parti'de tarihi gün: Seçim manifestosu açıklanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle ilgili seçim manifestosunu bugün İstanbul'da açıklıyor. Erdoğan, 24 Haziran'ı "yeni bir dönem, yeni bir kırılma noktası" olarak tanımlıyor.

AK Parti İstanbul Teşkilatı, hummalı bir şekilde hazırlandığı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran Seçim Manifestosu'nu açıklayacağı il kongresine için son rötuşları yapıldı. Erdoğan'ın yeni çılgın projelerinin yanı sıra Türkiye'nin diriliş ve yenilenmesinin yol haritasını açıklayacağı kongre hazırlıkları tamamlandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'un bizzat takip ettiği hazırlıklar kapsamında Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu 'manifesto festivaline' hazır hale getirildi.

İl Başkanı Şenocak Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılacağı kongrede bir de ''Sürpriz olacağına'' da dikkat çekmişti.

YAKLAŞIK 200 BİN KİŞİ BEKLENİYOR

İl genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı.

Yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongrede, Erdoğan’ın salon dışında da yaklaşık 200 bin kişiye hitap etmesi bekleniyor.

Kaynak: Ajanslar