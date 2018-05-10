AK Parti'yi işgal davasında karar verildi!
15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimi davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığa müebbet hapis cezası kararı onandı
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Kaynak: Ajanslar
Detaylar geliyor...
Kaynak: Ajanslar
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