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10 Mayıs 2018 14:27 | Son Güncelleme: 10 Mayıs 2018 14:30

AK Parti'yi işgal davasında karar verildi!

15 Temmuz'da AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal girişimi davasında 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 11 sanığa müebbet hapis cezası kararı onandı

AK Parti'yi işgal davasında karar verildi!

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Kaynak: Ajanslar

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