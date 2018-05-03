AK Parti'ye milletvekilliği için rekor başvuru

AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, şu ana kadar 7 bin 329 kişinin milletvekili aday adaylığı için başvurduğunu açıkladı.

AK Parti’nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında erken seçim sürecine ilişkin bilgi verdi.

Sorgun şu ana kadar AK Parti’ye 7 bin 329 kişinin milletvekili adayı olabilmek için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Kaynak: Ajanslar