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23 Mayıs 2018 11:32 | Son Güncelleme: 23 Mayıs 2018 11:37

AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu

Yayımlanan AK Parti seçim kılavuzuyla birlikte sloganın 'Vakit Türkiye vakti' olacağı belirtildi.

AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu


AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilen 600 milletvekili adayı için seçim kılavuzu yayınladı.

AK PARTİ'NİN SLOGANI

Seçimlerde Ramazan ayına uygun olarak “Vakit Türkiye vakti” sloganı kullanılacak. “Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sloganının kullanıldığı kılavuzda adaylara, seçim kampanyası boyunca gürültü kirliliği yapılmaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a uygun kıyafet giymeleri gibi uyarılar yapıldı.

Adayların siyasi söylemlerinden kampanya sürecine kadar pekçok öneri, uyarı ve tavsiyeye yer verildi.


Kaynak: Ajanslar

Etiketler: akp seçim sloganı


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