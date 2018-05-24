AK Parti'nin çok merak edilen seçim beyannamesi ortaya çıktı

AK Parti'nin ortaya çıkan beyannamesi 360 sayfadan ve 16 başlıktan oluşuyor.

AK Parti, Erdoğan'ın katılımı ile az sonra seçim beyannamesini açıklayacak. Ortaya çıkan beyanname 360 sayfadan ve 16 başlıktan oluşuyor. Kapakta ise "Yaparsa yine AK Parti yapar" yazısı dikkat çekiyor.

360 SAYFA VE 16 BAŞLIK



Erdoğan açıklamadan önce gazetecilere dağıtılan beyannamede dikkat çeken detaylar var. 360 sayfadan oluşan beyannamede 16 ana başlık var.

"GÜÇLÜ MECLİS VURGUSU"

Beyannamede güçlü Türkiye, güçlü hükümet ve güçlü meclis vurgusu var. Kitapçığın kapağında ise "Yaparsa yine AK Parti yapar" yazıyor.

Kaynak: ajanslar