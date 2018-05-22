AK Parti'nin aday göstermediği Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi!

AK Parti'nin listesinde yer almayan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinde açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam..." ifadelerini kullandı.

TEMMUZ 2007'DE MECLİS'E GİRDİ

Mehmet Şimşek (51), 22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilerek Meclis’e girdi. Şimşek, anılan seçim sonrası kurulan 60’ıncı hükümette, Hazine’den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

1 Mayıs 2009’a kadar bu görevi yürüten Şimşek, anılan tarihte yapılan kabine değişikliği ile Maliye Bakanı görevine getirildi. 12 Haziran 2011 seçimlerinde AK Parti Batman milletvekili olarak seçilen Şimşek, seçim sonrası oluşan kabinede Maliye Bakanı görevini sürdürdü. 1 Kasım 2005 seçimlerinde Gaziantep milletvekili olarak seçilen Şimşek, 64’üncü hükümette, Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kaynak: ajanslar