AK Partilileri tehdit eden avukat gözaltında!
İstanbul Başsavcılığı’nın hakkında gözaltı kararı verdiği avukat Sibel Sevinç Develi FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle ikametinde gözaltına alındı
Avukat Sibel Sevinç Deveci isimli şahıs Twitter'dan AK Partili vatandaşları tehdit edip kin ve nefret kusmuştu.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Başsavcılığı’nın 2018/79805 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen avukat Sibel Sevinç Develi FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle ikametinde gözaltına alındı.
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Kaynak: Ajanslar