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07 Mayıs 2018 21:32 | Son Güncelleme: 07 Mayıs 2018 21:40

AK Partilileri tehdit eden avukat gözaltında!

İstanbul Başsavcılığı’nın hakkında gözaltı kararı verdiği avukat Sibel Sevinç Develi FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle ikametinde gözaltına alındı

AK Partilileri tehdit eden avukat gözaltında!

Avukat Sibel Sevinç Deveci isimli şahıs Twitter'dan AK Partili vatandaşları tehdit edip kin ve nefret kusmuştu.

GÖZALTINA ALINDI

 İstanbul Başsavcılığı’nın 2018/79805 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen avukat Sibel Sevinç Develi FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle ikametinde gözaltına alındı.

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Kaynak: Ajanslar

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