AK Partili Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: Bitanesin

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kemal Kılıçdaroğl'nun "CHP'li küskünler doğrudan AK Parti'ye oy versin" ifadesini kullanınca kendisine "Bitanesin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün düzenlenen Parti Meclisi toplantısında, Kurultay eleştirilerine yanıt verdi ve küskün CHP seçmenlerine dair çok konuşulan bir açıklama yaptı.

'DOĞRUDAN AK PARTİYE OY VERSİN'

Kılıçdaroğlu’nun basına kapalı toplantıda söyledikleri basına sızdırıldı.

Kılıçdaroğlu, söz konusu toplantıda küskün seçmenlerin CHP’yi boykot edeceği yorumlarına “Neymiş, küskünler seçimi boykot edecekmiş. Boykot etmek demek, AK Parti’ye oy vermek demektir. Böyle düşünenler boykot edeceğine gitsin, doğrudan AK Parti’ye oy versin” diye yanıt vermişti.

“BİTANESİN”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Kılıçdaroğlu'nun sözlerini kişisel Twitter hesabından değerlendirdi. Turan, Kılıçdaroğlu’na "bitanesin:)" diye seslendi.

Kaynak: Ajanslar