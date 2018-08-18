AK Parti'li Kaya'dan erken yerel seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Erol Kaya, yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulunurken seçim tarihinin öne alınmasının mümkün olmadığını söyledi.

AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulunan AK Partili Kaya, yerel seçim tartışmasına açıklık getirdi.

'BU ŞARTLARDA MÜMKÜN DEĞİL'

''Türkiye'de erken yerel seçim zor. Şu andaki şartlarda mümkün değil" diyen Kaya şunları söyledi:

"Ancak Türkiye'de seçimler tarihine baktığımızda, mart ayının doğru bir tarih olmadığını söylüyorum. Türkiye'de anayasa değişikliği yapılması ve bu sürecin değişmesi gerekiyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nu böyle bir seçim çalışmasında kaybettik. Türkiye'nin coğrafi, iklim şartları, belediyelerin hukuki durumlarına baktığımızda tarih uygun değil."

''ŞU ANDA SEÇİM BAŞLADI ASLINDA''

Habertürk'ün aktardığına göre, 2024 yılında yapılması planlanan yerel seçimler hakkında ipucu veren Kaya, "Bu geçti. 2024 için bu gündeme alınabilir. Türkiye'deki bütün belediye başkanlarının temennisi budur. Eylül, ekim gibi kampanyalar başlayacak. Şu anda seçim başladı aslında" dedi.

Kaynak: Ajanslar