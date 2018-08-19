AK Partili Dağ Abdullah Gül'e 'hain' dedi!

AK Parti'nin İzmir İl Teşkilatı'ndaki Kurban Bayramı bayramlaşma töreninde Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ Abdullah Gül için "haindir" ifadesini kullandı.

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, İzmir İl Başkanlığı'nda bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri, İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, il yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri, ilçe başkanları, aktif görev yapan eski isimler ve çok sayıda partili katıldı.

"15 TEMMUZ'DAN SONRAKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da konuşmasına, ekonomideki gelişmelere değindi. Hamza Dağ, vatandaşların kendisine 'Dolar ne olacak?' diye sorduğunu belirterek, "Doların hangi sebepten kaynaklandığını çok açık görüyoruz. Bu ekonomik göstergeler noktasında var olan bir husus değil. Bu ülke dünyada en hızlı büyüyen ülke. İçinde bulunduğumuz dönem turizm açısından son 10 yılın en iyi dönemi. Makro dengelerde sorun yok. Acaba böyle bir operasyon neden kaynaklanabilir? Bu siyasal durumu okumak için çok gerilere gitmeye gerek yok. 17-25 Aralık, MİT TIR'larının durdurulması, Gezi olaylarına bakın, açık net görürsünüz. 15 Temmuz gecesini burada görmeyen var mı? Ondan sonraki süreçte kimler rol almışsa, bu operasyona da aynı çevreler rol aldı. Bir takım sıkıntılar var, siz gerekçeyi hep dış güçlere atıyorsunuz diyorlardı. 15 Temmuz'da atmadık, çünkü ne kadar bu işin içinde olduklarını biliyoruz. ABD Devlet Başkanı'nın attığı tweet'lerden sonra bu operasyonu nasıl değerlendireceğiz? 15 Temmuz sonrasındaki süreç devam ediyor" dedi.

ESKİ CUMHURBAŞKANINA SERT SÖZLER



Açıklamasının devamında sözü 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e getiren Hamza Dağ, "Abdullah Gül de bu harekete ihanet edenlerden birisidir. Son aday olacağı güne kadar parti kurucusudur, büyüğümüzdür diye sesimiz çıkmadı. Ama Recep Tayyip Erdoğan karşısına CHP- İYİ Parti- HDP İttifakı'nın adayı olarak çıkmayı düşünecek birisi haindir" diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar