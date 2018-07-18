AK Parti'den son dakika bedelli askerlik açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik ile ilgili açıklamalarda bulunurken, teklifin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Muş, düzenlemeden 31 Aralık 1993 öncesinde doğanların faydalanabileceğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerlik teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Muş, düzenlemeden 31 Aralık 1993 öncesinde doğanların faydalanabileceğini belirtti.

KAMUDA ÇALIŞANLAR ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAK

Muş, kamuda çalışanların ise ücretsiz izinli sayılacağını duyurdu.28 günlük askerlikle ilgili ise, "Her Türk vatandaşı bunu yerine getirecektir. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin bedelli askerlik teklifi bir milyon 234 bin kişiyi ilgilendiriyor. Askerlik yerini Milli Savunma Bakanlığı belirleyecek.

Mehmet Muş'un konuşmasından satır başları;

-Teklif toplamda 18 maddeden oluşuyor.

-Teklifte 28 gün askerlik yapılması koşulu var.

-Torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

-31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak.

-Engelli vatandaşlar da yararlanabilecek.

-28 günlük temel askerlik eğitiminden kesinlikle dönüş yok.

-Temel askerlik eğitimi alacaklar ücretsiz izinli sayılacak.

-Zorunlu eğitimin nerede yapılacağını Savunma Bakanlığı belirleyecek.

-Yurtdışında bulunan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bir bedel söz konusu.

-En kısa sürede kanunlaşacak.

-Gelir Hazine Bakanlığı'na aktarılacak.

Kaynak: Ajanslar