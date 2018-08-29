AK Parti'den kritik 'af' açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası yaptığı açıklamalarda bir kez daha af konusunun gündemlerinde olmadığını belirtti.

AK Parti'nin MYK'sı sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

AF KONUSU



Çelik, MHP'nin af önerisiyle ilgili yaptığı açıklamada; "Gündemimizde bu konu yok. Pozisyonumuzu koruyoruz. Gündemde af yok. İzliyoruz." diye konuştu.

Ömer Çelik'in açklamalarından satır başları;

YEREL SEÇİM

Şehir siyaseti önemli bir kavram haline geliyor. Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı, güçlü bir şekilde gündemimize almış bulunuyoruz. Yerel seçimde ittifak olup olmamasıyla ilgili bir değerlendirmede bulunmadık.

Şimdiden bütün milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.

'AF KONUSU GÜNDEMİMİZDE YOK'

Bir değişiklik yok, gündememizde bu konu yok. Daha önceki pozisyonumuzda bir değişiklik yok.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Sayın Fransa Cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye dönük olarak sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör gibi konuları bir arada kullanmasının ne kadar sakıncalı olduğunu hatırlatmak isteriz. Sayın Macron'un kullandığı kavramlara hakim olduğunu zannetmiyorum. Türkiye'nin Avrupa devleti olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bir konuşmada birden çok hata yapılmıştır. Umarım bunları düzeltirler.

Kaynak: Ajanslar