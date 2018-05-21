AK Parti milletvekili listelerinde 3 sporcu yer aldı

Şampiyon motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli futbolcu ve Teknik Direktör Alpay Özalan ile eski milli güreşçi Selçuk Çebi, AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde yer aldı.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adayları arasında 3 sporcu da yer aldı.

AK Parti 27. Dönem Milletvekili Aday Listesinde, motosikletçi Kenan Sofuoğlu, eski milli güreşçi Selçuk Çebi ve teknik direktör Alpay Özalan da yer aldı.

KENAN SOFUOĞLU KARİYERİNİ SONLANDIRMIŞTI

Dünya Supersport Şampiyonası’nda 5 kez şampiyonluğa ulaşan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, AK Parti'den Sakarya 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi. Aktif sporculuk kariyerini uzun yıllarca sürdüren Kenan Sofuoğlu 12 Mayıs'ta kariyerini sonlandırmıştı.

ALPAY ÖZALAN İZMİR'DEN ADAY OLDU

AK Parti, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Aston Villa'da forma giyen eski Milli futbolcu Alpay Özalan'ı İzmir 2. Bölge 2. sıradan aday gösterdi.

Eski milli güreşçi Selçuk Çebi de 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den Trabzon milletvekili adayı gösterildi.

Kaynak: Ajanslar