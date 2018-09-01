AK Parti'den ABD'ye sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD'ye sert tepki göstererek "ABD'nin Filistinlilere yardımı kesme kararı olabilecek en kötü karardır. Vicdani ve siyasi meşruiyetten yoksun bir karardır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı , Amerika Birleşik Devletleri'nin Filistin mülteciler için yardım ve bayındırlık ajansına yaptığı mali katkıyı durdurma kararına tepki gösterdi. Kararın büyük hayalkırıklığı yarattığı söylendi.

''5 MİLYONUN ÜZERİNDE FİLİSTİNLİ OLUMSUZ ETKİLENECEK''

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama var .

Bakanlık’tan yapılan açıklamada ABD'nin aldığı karar 5 milyon üzerindeki Filistinlinin yaşamını olumsuz etkileyecektir denildi.

''VİCDANİ VE SİYASİ MEŞRUİYETTEN YOKSUN BİR KARAR''

Kararın Filistin meselesine iki devletli siyasi çözüm vizyonuna, bölgesel barışa zarar vereceği vurgulandı.

27 Eylül'de Newyork'ta yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında konunun ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi, ajansın faaliyetlerine devam edebilmesi uluslararası toplum açısından bir meşruiyet sınavıdır denildi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twıtter mesajında ABD'nin tavrına "Vicdani ve siyasi meşruiyetten yoksun bir karardır, işlerin daha da kötüleşmesi için atılmış bir adımdır" ifadesiyle tepki gösterdi.

Kaynak: Ajanslar