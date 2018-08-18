AK Parti'de yeni sistem kongresi 'yeni slogan' ile başladı!

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi için partililer, Ankara Spor Salonu'na toplandı. Yeni hükümet sistemine geçiş kongresine Rusya, Çin gibi ülkelerden katılım var.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi başladı. Kongre dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

MİLLET BİR HEDEF BİR

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi "Millet Bir Hedef Bir" sloganıyla başladı!

AK Parti'de yenilenme kongresi "Millet bir hedef bir" sloganıyla başladı. Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin olacak. Başkan Erdoğan A takımını belirleyecek. İlk kez Genel Başkanlık ve MKYK seçimi aynı anda yapılacak. Tüzük yeni sistemle uyumlu hale getirilecek, 50 asıl 25 yedek üye belirlenecek.

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AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi

Kaynak: AA