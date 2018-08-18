AK Parti'de yeni MYK üyeleri belli oldu!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi. Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi.
Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi.
SÜRPRİZ İSİMLER
AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda Genel Başkanvekilliğine Numan Kurtulmuş getirildi.
AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.
AK Parti MYK listesinde Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan yer aldı.
Kaynak: Ajanslar