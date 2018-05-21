AK Parti'de aday listesi belli oldu!

AK Parti 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun milletvekili adaylistesini teslim etmek üzere YSK'ya geldi. Çıkışta açıklamada bulunan Sorgun, "İnşallah milletimize hayırlı olur diye dua ediyoruz. Türkiye'de dünyanın en şeffaf seçimleri yapılmakta. En güzel şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz. Bütün adaylarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

ADAYLARIN 126'SI KADIN



YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları

Berat Albayrak

Nurettin Canikli

Ravza Kavakçı Kan

İsmet Uçma

Berna Satır

Hulusi Şentürk

Fatih Süleyman Denizoğlu

Hurşit Yıldırım

Ali Sevinç

Mustafa Sincan

Ahmet Ayhan Kayaoğlu

Sinem Demir

ADANA

Jülide Sarıeroğlu

Tamer Dağlı

Ahmet Zembilci

Ramazan Çırak

Erol Kahraman

Muhammet Aksoy

ADIYAMAN

Ahmet Aydın

İbrahim Halil Fırat

Mahmut Fatih Toprak

AĞRI

Ekrem Çelebi

Abbas Aydın

Dilan Özgün Özmen

Erhan Tenekeci oldu.

ANKARA

Tuğrul Türkeş Ankara 1. sıra 1. bölge adayı oldu.

İZMİR

AK Parti'nin listesinde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı.

Kaynak: ajanslar