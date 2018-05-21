AK Parti'de aday listesi belli oldu!
AK Parti 24 Haziran'da gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun milletvekili adaylistesini teslim etmek üzere YSK'ya geldi. Çıkışta açıklamada bulunan Sorgun, "İnşallah milletimize hayırlı olur diye dua ediyoruz. Türkiye'de dünyanın en şeffaf seçimleri yapılmakta. En güzel şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz. Bütün adaylarımıza başarılar diliyoruz" dedi.
ADAYLARIN 126'SI KADIN
YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.
AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.
Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.
AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları
Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Ravza Kavakçı Kan
İsmet Uçma
Berna Satır
Hulusi Şentürk
Fatih Süleyman Denizoğlu
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Mustafa Sincan
Ahmet Ayhan Kayaoğlu
Sinem Demir
ADANA
Jülide Sarıeroğlu
Tamer Dağlı
Ahmet Zembilci
Ramazan Çırak
Erol Kahraman
Muhammet Aksoy
ADIYAMAN
Ahmet Aydın
İbrahim Halil Fırat
Mahmut Fatih Toprak
AĞRI
Ekrem Çelebi
Abbas Aydın
Dilan Özgün Özmen
Erhan Tenekeci oldu.
ANKARA
Tuğrul Türkeş Ankara 1. sıra 1. bölge adayı oldu.
İZMİR
AK Parti'nin listesinde, AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı.
Kaynak: ajanslar