AK Parti'de 5 bakan liste dışı kaldı!

AK Parti, 24 Haziran Genel Seçimlerinde yarışacak adaylarını açıkladı.

Aday listelerinin YSK'ya verilmesi için tanınan sürenin son saatlerinde Ak Parti de listesini sundu ve kamuoyuyla paylaştı.

5 BAKAN ADAY GÖSTERİLMEDİ

Listelerin ilk sıralarında mevcut bakanlar yoğunluklu olarak görülürken 5 bakan liste dışı kaldı.

O isimler şöyle: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal.

Kaynak: ajanslar