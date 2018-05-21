AK Parti'de 5 bakan liste dışı kaldı!
AK Parti, 24 Haziran Genel Seçimlerinde yarışacak adaylarını açıkladı.
Aday listelerinin YSK'ya verilmesi için tanınan sürenin son saatlerinde Ak Parti de listesini sundu ve kamuoyuyla paylaştı.
5 BAKAN ADAY GÖSTERİLMEDİ
Listelerin ilk sıralarında mevcut bakanlar yoğunluklu olarak görülürken 5 bakan liste dışı kaldı.
O isimler şöyle: Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal.
Kaynak: ajanslar