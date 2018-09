"AK Parti yerel seçim ittifakında vatandaşı dinleyecek"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Yerel seçimler) Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermektir, toplumsal taleplere duyarlı olmaktır. Bu çerçevede bir değerlendirme yapıldı"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerin de masaya yatırıldığı MYK toplantısının ardından açıklamalar yaptı.

'EN BÜYÜK GÜÇ MİLLETİMİZİN VERDİĞİ GÜÇTÜR'

İçinde bulunduğumuz süreci aşabileceğimizi vatandaşımız net bir şekilde görmektedir. Desteğini sürdürmektedir. Hükümetimizin tedbirlerinin uygulanması ile varacağımız sonucun vatandaşımıza yansıyacağını göreceğiz. En büyük güç vatandaşımızın verdiği destektir.Kapsamlı bir şekilde konuştuk.

Ekim ayında geleneksel AK Parti kamplarından birini gerçekleştireceğiz. Buna çok önem veriyoruz. Yeni dönemin ilk kampı olacak. Çok önemli bir platform



İTTİFAK AÇIKLAMASI

Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermektir, toplumsal taleplere duyarlı olmaktır. Bu çerçevede bir değerlendirme yapıldı. Her seçimin başka değerlendirmesi oluyor. Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanımızın arasındaki görüşmeler son derece olumlu. Bu günlerde yeni bir görüşme her an olabilir. İttifakın sürdüğünü açık ve net vurguluyoruz. Yerel seçimlerle ilgili nasıl bir mekanizmaya dönüşecek herhangi bir karar yoktur.

AF AÇIKLAMASI

Af ile ilgili daha önce açıkladığımızın çerçevesinde duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Kırgızistan dönüşü açıklama yaptı. Yeni bir değerlendirmemiz yok, pozisyonumuzu koruyoruz. Gündemimize almadık

Kaynak: Ajanslar