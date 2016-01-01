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Video / Güncel / AK Parti yeni seçim şarkısı görücüye çıktı
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Güncel 24 Mayıs 2018 - 14:48
24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala AK Parti'nin seçim boyunca kullanacağı müzik kamuoyuna sunuldu.