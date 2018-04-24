Mahir Ünal'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ünal MKYK sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Grup başkanvekilliği soytarılık yapma yeri değildir, bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanına parmak sallama yeri değildir." ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel'le ilgili olarak, Ünal, "Cumhurbaşkanımıza parmak sallayanlar şunu çok iyi bilsinler ki biz, iktidar sorumluluğumuz olduğu için, aman Meclis çalışsın, istikrar bozulmasın, başka ülkelerin büyükelçilerinin önünde Meclisin mehabetine zarar gelmesin diye susuyorsak, bunu birileri bir zaaf ya da zayıflık zannetmesin. Böyle bir terbiyesizlik, edepsizlik, böyle bir hadsizlik olamaz." dedi.

Ünal, "Herkese, parmağına sahip çıkmasını öneriyoruz ve biliyoruz ki o parmağın arkasındaki irade o parmağın sahibine ait değildir." ifadelerini kullandı.

Ünal, "(Kılıçdaroğlu) Bugün kalkmış Hazreti Musa olmaktan bahsediyor, bizi 'firavun' diye nitelendiriyor. Firavunu bilmez, Musa'yı bilmez. Musa olmak ne demektir bunu bilmez. Kendisinden Musa olmaz, kendisinden firavun da olmaz çünkü firavun da bir şahsiyettir. Kendisinden olsa olsa Musa'nın kavmine ihanet eden Samira olur." şeklinde konuştu.

"AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuruları başladı"

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvurularının bugün itibarıyla başladığını belirten Ünal, başvuruların 29 Nisan Pazar günü sona ereceğini açıkladı.