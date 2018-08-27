AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Myanmar açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Myanmar ordu yetkililerinin soykırımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Myanmar ordu yetkililerinin soykırımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çelik'in açıklaması şöyle:

"Arakanlı Müslümanların sistematik katliamlarla karşı karşıya kalması tüm uluslararası kurumların gözleri önünde devam ediyor. Uluslararası kurumların bu katliamları durduracak bir mekanizma üretmemesi katilleri cesaretlendiriyor.

Bileşmiş Milletler (BM) tarafından kurulan Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, 18 ay süren araştırmasını tamamladı. Raporun özeti, Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulandığı net şekilde ortaya konuldu.

Mynmar'da yaşananlara dünya uzun zamandır sessiz kalmıştı.



Raporda Myanmar ordu yetkilileri hakkında Arakan eyaletinin kuzeyinde soykırım, ülkenin kuzeyindeki Kaçin ve Şan eyaletinde ise insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları nedeniyle soruşturma başlatılması isteniyor.

Rapor net bir biçimde, askeri yetkililer tarafından asla ayrım gözetmeksizin cinayetler işlenmesini, kadınlara toplu tecavüzü, çocuklara saldırılmasını ve köylerin tamamen yakılmasını tespit ediyor.



''HER ŞEY AÇIK VE NET''

Bölgede Arakanlı Müslümanlara dönük soykırımın dünyadaki diğer soykırımlarla "doğallığı", "ciddiyeti" ve "kapsamı" bakımından benzerlikler gösterdiği raporda delilleriyle ortaya koyuluyor.

Herşey açık ve net, Myanmar Ordu yetkililerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlediği ve suçun işlenmeye devam ettiği tesbit edilmiş durumda.

Başta BM olmak üzere kurumlara düşen görev suçu tesbit etmek ve kınamakla sınırlı olmamalı. Bu suçun nasıl durdurulacağı konusunda acil ve etkili eylem planı duymalıyız.

''BU SUÇ ACİLEN DURDURULMALI''

Bu soykırım suçu 1 yıldır işleniyor. Ve 1 yıldır durduracak bir şey yapılmadı. Bu suçun acilen durdurulması için atılacak adımları duymak istiyor herkes.

Hatırlanacağı üzere BM, Myanmar’da ordu generallerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanmasını istemişti.

Kaynak: Ajanslar