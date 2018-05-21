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21 Mayıs 2018 17:09 | Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018 17:25

AK Parti listesinde sürpriz isimler dikkat çekti!

AK Parti 600 kişilik milletvekili listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

AK Parti listesinde sürpriz isimler dikkat çekti!

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

İzmir'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses listede yer almadı.

İşte AK Parti listesindeki sürpriz isimler:

Kenan Sofuğlu - Sakarya 3.sıra

Alpay Özalan- İzmir 2. bölge 2. sıra

18 yaşındaki Elif Nur Bayram -- Kocaeli 11. sıra


Kaynak: ajanslar

Etiketler: AK Parti


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