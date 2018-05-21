AK Parti listesinde sürpriz isimler dikkat çekti!
AK Parti 600 kişilik milletvekili listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
İzmir'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses listede yer almadı.
İşte AK Parti listesindeki sürpriz isimler:
Kenan Sofuğlu - Sakarya 3.sıra
Alpay Özalan- İzmir 2. bölge 2. sıra
18 yaşındaki Elif Nur Bayram -- Kocaeli 11. sıra
Kaynak: ajanslar