AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'ne doğru

AK Parti Sözcüsü Ünal, "Yarın, Cumhurbaşkanımız son il kongremizde cumhurbaşkanlığı adaylığıyla başlayan süreci burada ilan edilecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yarın gerçekleştirilecek AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi öncesi kongrenin yapılacağı Sinan Erdem Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Son hazırlıklar hakkında bilgi alan Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyon dolayısıyla İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ı tebrik etti.

"BÜTÜN DÜNYAYA MANİFESTO OKUYACAK"

Ünal, bu güzelliklerin her il başkanına nasip olmayacağını dile getirerek, "Yarın, Cumhurbaşkanımız son il kongremizde cumhurbaşkanlığı adaylığıyla başlayan süreci burada ilan edilecek. Cumhurbaşkanımız ayrıca burada bütün dünyaya bir manifesto okuyacak. Tarihin içerisinden bir nehir gibi akıp gelen varlığımızı, kimliğimizi, Cumhuriyetle birlikte kurulan, AK Parti'yle bir diriliş şeklinde devam eden, bundan sonra da bir şahlanış ve yükselişle devam edecek, aziz Türk milletinin bir hikayesi de burada yeniden dile getirilecek. Bu bir taraftan da cumhurbaşkanlığı seçimleri için de aynı zamanda bir 'Bismillah' niteliğinde olacak." diye konuştu.

"SALON MUHTEŞEM"

Yarın yapılacak kongrede herkesin gözünün, kulağının Cumhurbaşkanı Erdoğan'n söyleyeceklerinde olacağını belirten Ünal, "Salon muhteşem, her şeyiyle çok güzel. Yarın Cumhurbaşkanımızın salona girmeden önce hayat hikayesini bir film halinde göreceğiz. Ondan sonra da Cumhurbaşkanımız salona gelip manifestoyu dünyayla paylaşacak." dedi.

Kaynak: AA