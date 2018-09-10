AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması durumunda CHP 8 il kaybedecek

CHP'nin bir anket şirketine yaptırdığı araştırmaya göre; AK Parti ile MHP'nin ittifak yapması durumunda CHP 9 belediyeyi kaybedecek.

Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partiler hazırlıklarını yapmaya başladı.

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI





Seçimler öncesi; AK Parti ile MHP arasında ittifak oluşturulacağı söylentileri siyasetin kulislerini hareketlendirdi.

CHP ise bölgesel olarak HDP ile ittifak yapmaya sıcak bakıyor.

Seçimler için çalışmalarını hızlandıran bir anket şirketine özel bir araştırma yaptırdı. Çıkan sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu oldukça kızdırdı.

8 BELEDİYE EL DEĞİŞTİRİYOR





Buna göre; AK Parti ile MHP yeniden ittifak yaparsa, CHP 8 belediyeyi kaybedecek. Bu sonuç, Kılıçdaroğlu için bir yıkım niteliğinde.

24 Haziran seçim sonuçlarına göre yapılan araştırmaya göre; Burdur, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sinop, Yalova, Zonguldak ve Tekirdağ.

Kaynak: Ajanslar