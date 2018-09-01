AK Parti İl Başkanlığı binasına saldıran terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı tarafından Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri açıklandı. Bu teröristlerin içinde 2016 yılında AK Parti İl Başkanlığı binasına saldıran teröristin de olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığınca, Van-Gürpınar kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin, "Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan ile "Ruken Faraşin" kod adlı Nuhari Yacan olduğunun belirlendiği bildirildi.
50 VATANDAŞ YARALANMIŞTI
"Dijvar Gevda" kod adlı Yılmaz Aşan’ın, 12 Eylül 2016'de 50 vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan AK Parti Van İl Başkanlığı'na ve polis kontrol noktasına yönelik bombalı araç saldırısının faillerinden olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: Ajanslar