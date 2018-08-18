AK Parti binasına çirkin saldırı!

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler, AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanlığı binasının camlarını taşlarla kırdı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski ilçe başkanı Hakan Altuğ'un da iş yerinin camları kırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı Bünyamin Yiğit konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Gece saatlerinde parti binamıza kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırıyı yapan kişi veya kişilerin yakalanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz. Bu saldırılar bizi yolumuzdan döndürmeyecek. Aksine partililer olarak birbirimize daha çok kenetlenmemizi sağlayacaktır" dedi.

Kaynak: Ajanslar