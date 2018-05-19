AK Parti aday tanıtım toplantısı 24 Mayıs'ta

AK Parti'de 24 Haziran için aday tanıtım toplantısı 24 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili seçimleri için AK Parti'de milletvekili aday listeleri için hummalı çalışma devam ediyor. 21 Mayıs Pazartesi saat 17.00'de son bulacak olan başvuru süresinin ardından adaylar da netleşmiş olacak.

AK Parti'nin adayları daha önce 26 Mayıs'ta Ankara Arena'da yapacağı büyük bir toplantı ile tanıtacağı duyurulmuştu. AK Parti kaynaklarından edinilen son bilgiye göre aday tanıtım ve seçim bildirgesinin tarihi 2 gün öne çekilerek 24 Mayıs Perşembe saat 14.00 olarak değiştirildi.

21 Mayıs'ta YSK'ya teslim edilen aday listesinde yer alacak olan 600 vekil adayı Ankara Arena'da yapılacak olan büyük toplantıda kamuoyuna tek tek tanıtılacak.

Kaynak: Ajanslar