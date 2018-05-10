24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için aday adaylığı başvuruları geçtiğimiz gün sona erdi. Vatandaşlar şimdiden seçimde aday olacak isimleri araştırmaya başladı. AK Parti 27. dönem milletvekili adayları 2018 yılında merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki AK Parti'nin aday adayları kimler, isimleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başbakan Binali Yıldırım aday adaylığı için AK Parti'ye 7 bin 329 adayın başvurduğunu belirtti. Milletvekili olup adaylığa başvuru yapmayan kişilerin sayısı 23 olarak açıklandı. CHP'ye bin 592 kişi, İYİ Parti'ye 2 bin 800 kişinin aday adaylığı için başvurduğu öğrenildi. AK Parti aday adaylığı başvurusunda rekor kırdı. Milletvekilliğine aday olan adaylar toplam 42 milyon lira ücret ödedi.

AK PARTİ 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2018

Türkiye 24 Haziran seçimlerine yoğun bir tempoyla hazırlanmaya başladı. Partilerde yoğun çalışma temposu sürüyor. AK Parti 27. Dönem Milletvekili Adayları 2018 yılında vatandaşlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Başvuru süreci geçen hafta noktalanan aday adayları listeleri partiler tarafından açıklanmaya başlandı. Başbakan Binali Yıldırım, "Şu ana kadar 7 bin 329 aday partimize başvurdu. Başvuru yapmayan milletvekili sayısı 23" şeklinde konuştu. Adaylar henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz size duyuracağız.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU SÜRECİ SONA ERDİ



AK Parti’den milletvekili olmak isteyenler için aday adaylığı başvuru süreci sona erdi. Aday Adaylığı başvuru süreci ile ilgili açıklama yapan AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, “AK Parti’den adayı aday olmak isteyenlerin milletvekilliği aday başvuru şartları ve tarihi belirlenmiştir. Dün başlayan başvuru süreci 29.04.2018 Pazar günü sona erecektir” dedi.

AK PARTİ'DEN ADAYLARA TEMAYÜL YOKLAMASI

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimleri için milletvekilliği aday adaylarının 29 Nisan’a kadar devam edeceği söyleyerek, "Aday adayları için temayül yoklamasın gerçekleştirilecek" dedi.

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, "24 Haziran seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı sürecinin 24 Nisan tarihi itibariyle başladı. Aday adayı başvurularının 29 Nisan’a kadar devam edeceği ve aday adayı olmak isteyenlerin AK Parti İl Başkanlığı ile parti genel merkezine müracaatta bulunabilecek. 2-3 Mayıs tarihlerinde temayül yoklaması gerçekleştireceğiz" dedi.

Öte yandan, aday adaylığı başvuru ücretinin 6 bin TL olduğu, ancak 18-25 yaş arası gençlerden ve bayan aday adaylarından 3 bin TL, engellilerden ise, bin TL ücret alınacağı öğrenildi.

AK PARTİ 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI

TRT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FETHİ KAYA, AK PARTİ ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AK Parti’den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu. Milli Eğitim Bakanlığında uzun yıllar yöneticilik yapan, bir süredir de TRT’de genel müdür yardımcısı olarak görevini yürüten Kaya, 24 Haziran 2018 seçimleri için memleketi Eskişehir’den AK Parti milletvekili aday adayı oldu. Kaya’nın seçim çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi.

BURSA'NIN EN GENÇ VEKİL ADAYI AK PARTİ'YE MÜRACAAT ETTİ

Bursa’nın en genç milletvekili aday adayı AK Parti’ye müracaat etti. 24 Haziran Pazar günü Türkiye’nin geleceğine giden yolda önemli kapıları aralayacak olan tarihi seçimler öncesinde milletvekilliği aday adayları ortaya çıkmaya başladı. Gençler de siyasete soyunuyor. Bursa’da 18 yaşındaki Arif Bekir Dangaç, AK Parti İl Başkanlığına aday adaylığı başvurusu yaptı.

BUCAK MÜFTÜSÜ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Bucak Müftüsü İshak Göksel 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimlerinde AK Parti’den milletvekilliği aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Burdur’un Yeşilova ilçesinin Salda köyünde 1973 yılında doğan İshak Göksel yaklaşık 26 yıldır çeşitli il ve ilçelerde din görevi olarak çalıştı. 2013 yılında Bucak Müftülüğüne atanan İshak Göksel 6 yıldır Bucak Müftülüğü görevini yürüttü. 3 çocuk babası olan 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan milletvekilliği seçimleri için AK Parti’den milletvekili aday adayı olan İshak Göksel “26 yıllık devlet memurluğu döneminde çeşitli il ve ilçelerde din görevi olarak çalıştım. Eğer partim bana bir şans verir milletvekili adayı olursam Başta ülkem ve Burdur için elemden gelen her türlü çalışmayı yaparak hizmet vereceğim” dedi.

ESKİ MİLLİ FUTBOLCU ALPAY ÖZALAN AK PARTİ ADAY ADAYLIĞI İÇİN BAŞVURU YAPTI

Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen eski milli futbolcu Alpay Özalan, 24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yaptı. Dün AK Parti Genel Merkezi'ne giderek aday adaylığı başvurunda bulunan Özalan, 16 Haziran öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'evet' oyu kullanacağını açıklamıştı. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik adamlık da yapan Özalan, son olarak Ümit Milli Takımı Teknik Direktörülüğü yapıyordu.

KEMAL ASLAN AK PARTİ'DEN ADAY ADAYLIĞINA BAŞVURDU

TBMM Milletvekili danışmanlığı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı idari görevlerinden istifa eden Kemal Aslan, 27. dönem Milletvekilliği seçimleri için AK Parti’den aday adaylığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı idari görevlerinden istifa eden Kemal Aslan, milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Aslan, "Karabük’te dünyaya geldim. İlkokulu Esentepe İlkokulunda, orta ve lise tahsilimi Karabük İmam Hatip Lisesinde tamamladım. 1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine giriş yaptım. 1992 senesinde mezun oldum. Aynı yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak atanarak Sincan 100. Yıl İlköğretim Okulunda Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalışmaya başladım. 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçiminde Ak Parti’nin iktidar olması ile birlikte 22. Dönem Karabük Milletvekilimiz Mehmet Ceylan Bey’in Danışmanı olarak TBMM’de göreve başladım ve aynı görevi 23. Dönemde de yürüttüm. (2002- 2011). 24. Dönemde Ordu Milletvekilimiz halen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener Bey’le çalıştım (2011- 2013). Daha sonra Milletvekili Danışmanlığı görevimden ayrılarak öğretmenliğe geri döndüm (2013 Mart -2013 Kasım). 2013 Kasım ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Çankırı İl Müdürlüğüne, il müdür yardımcısı olarak atandım. 2014 Kasım ayında ASPB Bakanlık Merkeze şube müdürü olarak atandım. Bakan Özel kalemde Bakan Yardımcısı TBMM ve siyasi danışmanı olarak çalışmaya başladım. 1 kasım 2015 26. Dönem Milletvekilliği seçimlerinden sonra Ak Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın Bey’in TBMM Danışmanı olarak Mecliste danışmanlığa başladım. Bu görevimi yürütürken 27. Dönem Milletvekilliği Seçiminde Karabük’ten Ak Parti Milletvekili aday adaylığına başvurabilmek için istifa ettim. 24 Haziranda yapılacak 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde Karabük’ten Ak Parti Milletvekili Aday Adaylığı için TBMM Milletvekili Danışmanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığındaki idari görevlerimden istifa etmiş bulunuyorum. Aday adaylığı sürecinde siz değerli dostlarımın her daim dua ve desteklerini talep ediyorum. Çıkmış olduğumuz bu yolda Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlısını nasip etsin inşallah" ifadelerine yer verdi.

REYHANLI BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN ŞANVERDİ AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI OLDU

Hatay’ın Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, 24 Haziran’da yapılacak seçimde, milletvekili aday adayı olduğunu söyleyerek görevinden istifa etti. AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıklayan Şanverdi, “Bu dönemde her şeyi yapabildik mi? Tabii ki bitiremedik. İnsanların yaşadığı yerde sorun bitmez. Biz alt yapı ve üst yapı, eğitim, okul hizmetlerinde elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. 24 saat esasına göre çalıştık. Tüm mesai arkadaşlarımıza, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum, bundan sonra da Reyhanlı’ya daha çok sahip çıkacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

15 TEMMUZ GAZİLERİ PLATFORMU BAŞKANI EROL BULUT AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI OLDU

15 Temmuz gazisi ve aynı zamanda 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına gelerek, milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvuru sonrası açıklama yapan Bulut, "Cumhurbaşkanımızın yanında olup bütün terör örgütleriyle daha diri bir mücadele edebilmek için mecliste bulunma arzusundayız. İnşallah Cumhurbaşkanımız ve ekibi de bizleri uygun görürlerse biz bu mücadelemizi ilelebet sürdüreceğiz" dedi.

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN KARDEŞİ SONER HALİSDEMİR, AK PARTİ NİĞDE'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gösterdiği kahramanlık ile tarihe geçen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, AK Parti'den Niğde milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı.

AK Parti Niğde İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısı ile aday adaylığını açıklayan Soner Halisdemir'e babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir, amcası Mustafa Halisdemir, kardeşi Ganime Halisdemir Güzel ve akrabaları eşlik etti. Aday adaylığı ile ilgili Halisdemir Ailesi'nin aldığı kararı kamuoyu ile paylaşmak için basın toplantısı düzenlediğini belirten Soner Halisdemir, "Hepimizin bildiği gibi ülkemiz ve Müslümanlar üzerine akla hayale gelmeyen senaryolar yazılıyor, oyunlar oynanıyor. Tüm bu oyunları bozan dünyada tek bir lider var. Her türlü şer odakları ve karanlık güçler karşısında dimdik bir duruş sergileyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu yürüyüşte daha etkin olmak, onun gücüne güç katmak için Halisdemir Ailesi olarak aldığımız kararımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum" dedi.

Kararı ailesi ile birlikte aldığını belirten Soner Halisdemir, şunları söyledi:



"Bu zor kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Her şeyden önce şehit sancağı taşıyor olmak benim için büyük bir onur yanında ağır bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Ancak, 15 Temmuz günü ülkemizin yaşamış olduğu alçak darbe girişimi sonucunda bu kutsal gönül işini en iyi şekilde yapabileceğimin kanaatine vardım. Bu vazifede önceliğim hiçbir menfaat gözetmeksizin, milletim için bayrağım için vatanım için devletim için 'ölmekse ölmek, mücadeleyse mücadele, hizmetse hizmet' mantığıyla bu yola çıktığımın altını çizmek isterim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."

MÜSİAD ABD BAŞKANI MUSTAFA TUNCER, SAKARYA'DAN ADAY ADAYI OLDU

MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer, Sakarya’dan milletvekili aday adaylığı için AK Parti Sakarya İl Başkanlığına resmi başvurusunu yaptı. MÜSİAD ABD Başkanı Mustafa Tuncer Sakarya’dan milletvekili aday adaylığı için AK Parti Sakarya İl Başkanlığına resmi başvurusunu gerçekleştirdi. Erenler’deki Truva Granit Mermer Fabrikasının sahibi olan Mustafa Tuncer, Ahmet Akkoç İlkokulu ve Adapazarı İmam Hatip Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Milli gazetede kısa bir süre muhabirlik yapan Tuncer, ABD’ye yerleştikten sonra Wilmington Üniversitesinde işletme yüksek lisansını tamamlayıp iş hayatına atıldı.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HASAN ÜNVER, AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI OLDU

Nevşehir Belediye Başkanlığı görevinden 24 Haziran Pazar günü yapılacak olan 27. Dönem milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olabilmek için görevinden istifa eden Hasan Ünver, AK Parti’den aday adaylık başvurusunu yaptı.

Şanlıurfa'da AK Parti'ye 300 aday adayı başvurusu

Şanlıurfa'da, 24 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için 300 kişi Ak Parti'ye başvuruda bulundu. Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvurularının sona erdiğini söyledi. Şanlıurfa'da 300 kişinin bu seçimlerde aday adaylığı için partilerine müracaatta bulunduğunu ifade eden Yıldız, "10 gündür devam eden milletvekili aday adaylık başvuru sürecimiz sona ermiştir. 247 erkek, 41 kadın ve 12 engelli olmak üzere toplam 300 aday adayımız başvurularını gerçekleştirmiştir. 5 Mayıs günü temayül yoklamasını gerçekleştireceğiz" dedi.



ADAYLARIN NASIL KRİTERLERE SAHİP OLMASI GEREKİYOR?



AK Parti yönetimi, milletvekilli adaylarını belirlerken özgeçmişler, kişisel özellikler, vatandaş nezdindeki karşılıkları, parti, teşkilat ve yerel yöneticilerle uyumlu çalışıp çalışmadıkları, il ve bölge dengeleri ile performanslarını dikkate alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, parti toplantılarında yanından ayırmadığı ve verdiği talimatlar, takip ettiği konular ve milletvekilleri ile ilgili tuttuğu notların yer aldığı ajanda da her seçim döneminde adaylıklar konusunda belirleyici oluyor. Erdoğan’ın, milletvekili listelerine son şeklini verirken, isimler üzerinde yapılan değerlendirmeler sırasında sık sık yanından ayırmadığı ajandasına baktığı biliniyor.

AK Parti’deki ‘üç dönem’ kuralına takılan 20’nin üzerindeki milletvekilinin yeniden aday yapılıp yapılmayacağı konusundaki son karar da yine MKYK tarafından verilecek. 3 dönem kuralının esnetilmesi konusunda parti tüzüğünde yapılan değişiklikle son kongrede MKYK’ya yetki verilmişti. AK Parti’de bu 3 dönem kuralına takılan isimler arasında Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, Ayşenur Bahçekapılı, Necdet Ünüvar, Ahmet İyimaya, Öznur Çalık, Cevdet Yılmaz ve Ahmet Aydın gibi isimler de bulunuyor.

Öte yandan, YSK’nın hazırladığı taslak takvimde siyasi partilerin milletvekilli aday listelerini teslim etme tarihi 20 veya 22 Mayıs olarak öngörülüyor. YSK’nın bugün veya yarın yayınlayacağı seçim takviminde bu süreler de netleşmiş olacak.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı adaylarının YSK’ya başvuru süreci için de ayrı bir takvim işletilecek. Özellikle 100 bin imza ile aday olacaklara ilişkin, imza toplamaları için belli bir süre tanınacak. Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı adaylarının da 10 veya 15 Mayıs’a kadar YSK’ya başvurmaları öngörülüyor.

MİLLETVEKİLİ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Milletvekili olma şartları aşağıda yer almaktadır. Bu şartlar anayasamızın 76. Maddesinde de yer almaktadır.

*25 yaşını doldurmuş olmalısınız. (2017 yılında yapılan referandumla 25 yaş şartı 18 yaşına indirilmiştir.)

*Türk vatandaşı olmalısınız.

*En az ilkokul mezunu olmak. (Milletvekili olabilmek için ne okumak gerekir sorusununda cevabını vermiş olduk. İlkokul mezunu olmak yeterlidir.)

*Askerlik hizmetini yapmış olmak.

*Kısıtlı olmamak (Ancak Meclis de bulunan engelli milletvekillerimiz bu madde kapsamı içerisine girmemektedir.)

*Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak.

*Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezası almamış olmak.

*Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak; kaçakçılık, resmi ihale ile alım satımlara fesat karıştırmamış olmak.

*Devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik veya anarşik eylemlere katılıp bu suçlardan birinden hüküm giymemiş olmak.

Bu şartları yerine getiren her Türk vatandaşı Siyasi partiden aday olabilir. Ayrıca isterse kendi bağımsız aday olarak da seçime katılabilir.