AK Pari Sözcüsü Çelik: Ankara'daki saldırı provokasyondur

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaşanan olayın provokasyon olduğunu söyledi.

Sabah saatlerinde Ankara'da Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan ve henüz plakası belirlenemeyen bir otomobilden ABD Büyükelçilik binası önünde ateş açılmıştı. 4-5 el silah sesi duyulmuş ve güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye meriler isabet etmişti.

''SALDIRI AÇIK BİR PROVOKASYON''

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı açık bir provokasyondur." açıklamasında bulundu.

"AYRINTILARI ARAŞTIRIYORUZ"



Bu arada civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için operasyon başlatıldı. ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer, büyükelçiliğe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz." açıklamasını yaptı.

6 EL ATEŞ EDİLDİ

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliğinde bir güvenlik olayının gerçekleştiğini teyit edebiliriz. Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk ulusal polisine hızlı yanıtları için teşekkür ediyoruz." denildi.Ankara Valiliği'nden Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine silahlı saldırı haberlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada; "20.08.2018 günü saat 05.30 sularında, Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içinden, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs veya şahıslar tarafından, ABD Büyükelçiliği nizamiyesine doğru 6 el ateş edilmiştir. Yapılan ilk incelemeler sonucunda, 3 adet merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet ettiği, herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır. Olaya ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: Ajanslar