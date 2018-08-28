Ajan Brunson'ın PKK ile bağlantısı ifşa oldu!

ABD'li Papaz Brunson'un terör örgütü PKK ile iletişimini, manevi oğlum dediği Mohammad Ahmad üzerinden sağlandığı ortaya çıktı.

Türkiye ile Amerika arasında ilişkilerin gerilmesine neden olan papaz Andrew Brunson'la ilgili gerçekler bir bir ortaya çıkmaya başladı.

'MANEVİ OĞLU'

Papaz Brunson'un etrafındakilere "manevi oğlum" diyerek tanıttığı Mohammad Ahmad'ın, papaz ile PKK arasındaki iletişimi sağladığı öğrenildi.

KARDEŞİ DE CASUS



Amerikalı papazın eşi tarafından misyoner Loes Truffle ile evlendirilen Ahmad'ın kardeşinin de casusuluk faaliyetleri içerisinde olduğu biliniyor.





GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

Brunson'un tutuklanmadan önce Belçika'ya gönderdiği Mohammad Ahmad, Dera Kurden Mesihi Belçika” adlı kilisede pastör olarak görevine devam ettiği öğrenildi.

Brunson’ın rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi’nin, Mohammad Ahmad’ın şahsi sosyal medya hesabından İzmir Hıristiyan Kürtler Kilisesi olarak tanıtılması da dikkat çeken ayrıntılar arasında.

Kaynak: Ajanslar