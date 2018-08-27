Ajan Brunson için yeni itiraz Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak

PKK ve FETÖ için casusluk suçundan ev hapsinde tutulmakta olan ABD'li Papaz Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz süreci başlatacaklarını bildirdi.

İzmir'de terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, sağlık sorunlarının bulunduğu gerekçesiyle 25 Temmuz günü ev hapsi kararıyla cezaevinden tahliye edilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson için avukatı İsmail Cem Halavurt kısa süre önce İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Halavurt'un, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme heyetinin reddettiği talep, incelenmek üzere, üst mahkeme olan İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Üst mahkeme de suç vasıflarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağına yapılan itirazı reddetti.

BU KEZ ANAYASA MAHKEMESİNİ DENEYECEKLER

Ağır ceza mahkemelerince rahip Brunson ile ilgili itirazların reddedilmesi üzerine avukat İsmail Cem Halavurt, yeni süreç başlatmak üzere harekete geçti. Halavurt, yerel mahkeme süreçlerinin tamamlanmasından sonra 1 ay içinde AYM'ye bireysel başvuruda bulunacaklarını açıkladı. DHA muhabirine konuşan avukat Havavurt, "Taleplerimizin, bu haliyle İzmir 2'nci ve 3'üncü ağır ceza mahkemeleri arasında gidip geleceğini anlıyoruz. Bunun üzerine gerekçeli kararın elimize gelmesinden sonra 1 ay içinde bireysel başvurusu için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Ajanslar