Ahmet Tutulmaz kimdir? Ahmet Tutulmaz nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Ahmet Tutulmaz kimdir? Ahmet Tutulmaz nereli ve mesleği nedir? Ahmet Tutulmaz hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Ahmet Tutulmaz kimdir? Ahmet Tutulmaz nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Ahmet Tutulmaz Kimdir?

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Ahmet Tutulmaz kimdir?

Iğdır Karakoyunlu ilçesi İslamköy doğumlu olan Ahmet Tutulmaz, Iğdır merkezdeki Atatürk ortaokulunu bitirdikten sonra Kars İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirerek avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. 15 yıldır memleketi Iğdır’da avukatlık yapan Tutulmaz, üç dönem Iğdır barosu yönetiminde de yer aldı.

Evli ve iki çocuk babası olan Av. Tutulmaz, Iğdır Ak Parti’de sırasıyla il yönetim kurulu üyeliği, teşkilat başkanlığı ve seçim işleri başkanlığı görevlerinde bulundu. Bir dönemde Iğdır merkezde Ak Parti'den il genel meclis üyeliğine seçildi. Son olarak Ak Parti Iğdır il başkanlığına ataması yapılmıştı.

Kaynak: AjansHaber