Ahmet Hakan Yeni Patronuna Neler Demiş

Doğan Medya'nın Demirören Grubuna satılmasından sonra vatandaşlar Doğan Grubu'nun ekran yüzlerinden Ahmet Hakan'ın Yıldırım Demirören hakkında 12 Eylül 2009 tarihinde attığı "Yıldırım Demirören istifa" tweet'ini hatırlattı.

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Grubu'na satıldığı haberi Türkiye'nin gündemine oturdu. Dev satış sosyal medyanın gündemine oturdu. Vatandaşlar satışı ti'ye alırken Doğan Grubu'nun ekran yüzlerinden Ahmet Hakan'ın Yıldırım Demirören hakkında 12 Eylül 2009 tarihinde attığı "Yıldırım Demirören istifa" tweet'ini hatırlattı.

İşte o tweetler;









Ahmet Hakan 2017 sonlarına doğru kaleme aldığı "Sıralı tam liste: İşte metal yorgunları" başlıklı köşe yazısında Yıldırım Demirören için "Ne zaman çalıştı ki yorulsun diyebilirsiniz. Ne diyeyim? Haklısınız" yorumunu yapmıştı.

Hakan, Demirören'in Milliyet ve Vatan'ı satın almasının ardından da şu satırları kaleme almıştı:

''YILDIRIM Demirören Milliyet ve Vatan gazetelerinin yeni sahibi...

Lig TV’de Şansal Büyüka’nın “Nasıl gidiyor gazete patronluğu?” sorusuyla karşılaşınca şöyle demiş: “Gazete patronunun dostu olmaz derlerdi. Bu sözün ne anlama geldiğini bu kısa sürede bile çok iyi anladım. Dostlarınız her haberi sizin yazdırdığınızı düşünüyorlar ve kızıyorlar. Oysa biz de haberleri gazeteler yayınlandıktan sonra görüyoruz.”



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Yıldırım Demirören’e “Bunlar iyi günleriniz” demek isterim.



Çok yakında...

- Köşe yazarlarından şikâyetler başlar...

- Bazı ihtiraslı gazeteciler “Onu at / beni al” türü açık mektuplar yazar.

- Bir habere kafası bozulan siyasetçi, doğrudan sizi arar.

- Hiçbir partiyi memnun edemediğinizi fark edersiniz.

- Eleştirilen bakan kızar, eleştirilen milletvekili kızar, eleştirilen bürokrat kızar...

Kızdılar mı da sizi kara listeye alırlar...

Kısacası bir belalı iştir ki bu kadar olur.



Ne diyelim: Kulübe hoş geldiniz Yıldırım Demirören!''

Satılan Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle:

Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama