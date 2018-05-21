Ahmet Çolakoğlu kimdir? Ahmet Çolakoğlu nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Ahmet Çolakoğlu kimdir? Ahmet Çolakoğlu nereli ve mesleği nedir? Ahmet Çolakoğlu hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Ahmet Çolakoğlu kimdir? Ahmet Çolakoğlu nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Ahmet Çolakoğlu Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Ahmet Çolakoğlu kimdir?

Ak Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Çolakoğlu, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Aday sıralamasında 2. sıradadır.