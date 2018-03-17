Ahmet Çevik'in talihsiz kazası (Duyularını yitirdi)

Oyuncu Ahmet Çevik geçirdiği talihsiz kaza sonrası tat ve koku alma duyularını kaybetti.

Olacak O Kadar ile yıldızı parlayan oyuncu Ahmet Çevik dengesini kaybedip yere düştü. Çevik, şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını yitirdi. Acil ameliyata alınan 45 yaşındaki oyuncuyu, ses sanatçısı Onur Akay, hastanede ziyaret etti.



Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi veren Okay, "Tiyatrocu dostum Ahmet Çevik, görünmez bir kaza geçirdi ve ameliyat oldu. Düşerek şiddetli kafa çarpması nedeniyle tat ve koku alma duyularını kaybeden ve burnunda şekil bozukluğu oluşan arkadaşımı ziyaret ettim ve merak eden sevenleri için fotoğraflarını çektim. Acil şifalar" dedi.

AHMET ÇEVİK KİMDİR?



1972 yılında dünyaya gelen Ahmet Çevik İstanbul doğumludur. Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu ile tanınan Ahmet Çevik çalışmalarını Tümay Özokur Ajansına bağlı olarak sürdürüyor.



Bugüne kadar Olacak O Kadar, Bekarlık Sultanlık mı?, Ayrılsakta Beraberiz, Çarli İş Başında, Tatlı Hayat, Çifte Bela, İki Arada, Kendini Bırak Gitsin, Profesyonel Çaylaklar, İnadım İnat, Berberler, Dilan Gelin, Meçhule Gidenler, Rating Kasabası, Dönüş, Düello, Evimin Erkeği, Gemilerde Talim Var, Koçero, Töre, 46 Numara, Osmanlı Cumhuriyeti, Pulsar, Süper Kardeşler, Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas, Arkadaşım Max, Delisin! Delisin! gibi bir çok projede rol almıştır.

