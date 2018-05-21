Ahmet Büyükgümüş kimdir? Ahmet Büyükgümüş nereli ve mesleği ne?

AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Ahmet Büyükgümüş kimdir? Ahmet Büyükgümüş nereli ve mesleği nedir? Ahmet Büyükgümüş hakkındaki tüm detaylar haberimizde.

AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Milletvekili adaylarının listeleri YSK'ya sunulur sunulmaz insanlar adayların kim olduğunu merak etmeye başladı. YSK'ya sunulan listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi. AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarından Ahmet Büyükgümüş kimdir? Ahmet Büyükgümüş nereli ve mesleği nedir sorularıyla ilgili tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Ahmet Büyükgümüş Kimdir?



AK Parti 27. dönem milletvekili adayları listesi YSK'ya sunuldu. AK Parti adaylarının açıklandığını öğrenen vatandaşlar, internette adaylarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki Ahmet Büyükgümüş kimdir?



İnisiyatifi Sözcüsü Ahmet Büyükgümüş, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunudur. Ardından İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır.

Günümüzde Galatasaray Üniversitesi, Siyaset Bilimi Doktoro Programı öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Ahmet Büyükgümüş 2009 ÖSS Türkiye 30.su, 2014 yılında ise (KPSS 30 Puan Türünde) KPSS Türkiye 11.sidir.

Yalova Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Entitüsü, Kamu Politikaları Enstitüsü Kurucu Üyesi, Yalova Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyesi ve Avrupa Birliği Politikaları Enstitüsü üyelikleri mevcuttur.

Yaşantısını İstanbul Üsküdar‘da sürdüren Ahmet Büyükgümüş aslen Yalova‘lıdır. 1990 yılında İstanbul Şişli‘de dünyaya gelmiştir. Boğa burcudur.

Orta derecede İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmekte aynı zamanda matbu metin okuma ve yazma seviyesinde Osmanlıca diline hakimdir.

2018 yılında Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanlığına getirilmiştir.

Kaynak: AjansHaber