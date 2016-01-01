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Video / Siyaset / Ahlaksız pazarlık! Hükumetten sert yanıt
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Siyaset 27 Nisan 2018 - 15:53
CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili konuşan Bekir Bozdağ, "Siyasette ahlaksız bir pazarlık döndüğü ortada" dedi.