Ahlaksız pazarlık! Hükumetten sert yanıt

CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili konuşan Bekir Bozdağ, "Siyasette ahlaksız bir pazarlık döndüğü ortada" dedi.

aşbakan Yardımcısı ve Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, "Siyasette ahlaksız bir pazarlık döndüğü ortada. CHP'nin adayını Kılıçdaroğlu da bilmiyor" dedi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ortada Garip Bir Senaryo Olduğunu Görüyoruz"

İYİ Parti'yi eleştiren Bozdağ, "Pazarlık kirli mi değil mi, bedel karşılığı anlaşma var mı göreceğiz. Ortada garip bir senaryo olduğunu görüyoruz. Büyük bir siyasi ahlaksızlığı görüyoruz. 15'ler olayı Türk siyasi tarihinin siyasi ahlaksızlık abidesidir. Güneş Motel dahil böyle bir ahlaksızlık abidesine Türkiye şahit olmadı. Türk halkı bütün bu alavereleri dalavereleri seyrediyor. Vakti gelince de alaverecilere dalaverecilere sandıkta dalacak" ifadelerini kullandı.

('İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye döneceği' iddiaları) Eğer istifa edeceklerse öyle anlaşılıyor ki kiraya verilen vekillerin 'kirasını tahsil' konusunda bir sıkıntı var. Tahsil edilemeyince zannedersem onları tekrar geri çağırma durumu ortaya çıkabilir.

ABDULLAH GÜL'ÜN ADAYLIĞI

Bekir Bozdağ, "CHP'nin içinde bulunduğu durum gerçekten acınacak bir durum. CHP'yi Kılıçdaroğlu ve ekibi acınacak hale getirdi. CHP ne yapacağını bilmiyor. Kendi içinden bir ismi belirleyip çıkaramıyor. Siz Türkiye'yi yönetmeye ehil değil misiniz?" dedi.

Abdullah Gül'ün yarın aday olacağı iddialarına yanıt vereceği hatırlatılan Bozdağ, "Belli ki CHP kadrolarının içinde 'Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ayarında bir isim yok. Kılıçdaroğlu 'Ben çıkarsan halk Tayyip Bey ile beni mukayese ettiğinde bizim çapımıza bakıp hayır diyecek' diye çekiniyor. Çekinmiyorsa çıkıp 'Ben adayım' demesi lazım. Siyasette meydan seçim meydanıdır. Sandıkta boy ölçüşülür" diye konuştu.

ADAYI KILIÇDAROĞLU DA BİLMİYOR

Sözlerini sürdüren Bozdağ, "CHP'nin göstereceği aday kim eminim Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Kafasında netleşmiş bir isim yok. Bir kurye getirirse bakıp karar verecek. AK Parti'nin ve lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasette değiştirici ve dönüştürücü gücü var. Türkiye'nin siyasetini de dönüştürdü." dedi.

Kaynak: AA