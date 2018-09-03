Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı

TÜİK tarafından Ağustos ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,3 artarken yıllık bazda 17,9 oldu

Enflasyon, ağustos ayında piyasa beklentilerine paralel geldi. TÜFE, ağustos ayında yüzde 2.3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 15.85'ten yüzde 17.90'a yükseldi. Çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 17.22 oldu.

15 EKONOMİST ANKETE KATILDI

AA'nın 15 ekonomistle yaptığı ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,15 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,13, en yüksek yüzde 2,75 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 17,95 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 15,50, en yüksek yüzde 20,40 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 14,64 düzeyinde gerçekleşmişti.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,15) göre, bir önceki ay yüzde 15,85 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,73'e yükseleceği hesaplanıyor.

TEMMUZDA ARTIŞ GÖSTERMİŞTİ

Enflasyon, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,55 artış göstermişti.

Bu arada TÜİK enflasyon tahminlerine yönelik öncü göstergelerden biri olarak kabul edilen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (Türk-İş), Ankara'da hesapladığı gıda enflasyonu Ağustos'ta bir önceki aya göre yüzde 4.26 artış gösterdi.

Öte yandan İTO'nun hesaplamalarına göre İstanbul'da ağustos ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 2,23, toptan fiyatlarda yüzde 3,80 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 14,99, toptan fiyatlar yüzde 21,47 artış yaşandı.

Kaynak: Ajanslar