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16 Mart 2018 18:17 | Son Güncelleme: 16 Mart 2018 18:20

Ağrı'da, terör operasyonu

Ağrı'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların üzerinde çok sayıda örgütsel doküman ve çeşitli malzeme bulundu.

Ağrı'da, terör operasyonu

Ajanshaber

Kaynak: AA

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