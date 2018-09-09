Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde iki akraba arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı silahlı kavga çıktı.

Çıkan silahlı kavgada Celal Öztürk adlı şahıs öldü. Celal Öztürk'ün oğlu Baran Öztürk ise ağır yaralandı.Yaralı, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Tutak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.