Ağrı'da sıcak çatışma! 1 asker şehit oldu

Ağrı Doğubayazıt'ta çıkan çatışma sonucu yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Jandarma timlerince Doğubayazıt ilçesinin Ağrı Dağı bölgesindeki kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

1 ŞEHİT, 6 YARALI

Çıkan çatışmada 6 asker yaralandı, 1 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bölgeye gönderilen ambulanslar ile Doğubeyazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bir asker de helikopter ile Van'daki bir hastaneye sevk edildi.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Çatışmada, bazı teröristlerin de yaralı halde kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Kaynak: AA