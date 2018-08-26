Ağrı'da şehit düşen Teğmen Celal Dağlı son yolculuğuna uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt bölgesinde şehit düşen Teğmen Celal Dağlı'nın Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde şehit yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Ağrı Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade Teğmen Celal Dağlı (25) için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi.

2 HAFTA ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şehit Dağlı’nın babası Mahmut Dağlı, annesi Aysel Dağlı, kardeşleri, nişanlısı Ebru ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Teğmen Celal Dağlı’nın kız kardeşi, abisinin askeri tören kepini taktı ve top arabasının geçişi sırasında abisine son kez selam durdu.

Şehit Dağlı’nın annesi Aysel Dağlı, 2 hafta önce nişanlandığı nişanlısı Ebru ve 4 kardeşi ise cenazenin geçişi sırasında tabuta el salladı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Ajanslar