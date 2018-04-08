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08 Nisan 2018 19:15 | Son Güncelleme: 08 Nisan 2018 19:27

Ağrı'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilin yayalara çarptı.

Ağrı'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.


Kaynak: AA

Etiketler: AĞRI


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