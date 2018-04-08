Ağrı'da otomobil yayalara çarptı: 3 yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilin yayalara çarptı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: AA
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilin yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.
Kaynak: AA
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