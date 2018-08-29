Ağrı’da 73 kilo 472 gram eroin ele geçirildi

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bir tırda 73 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre bir tırda 73 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzce uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda il merkezinde durdurulan tırın tanker kısmında narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 142 paket halinde 73 kilo 472 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi. Açıklamada, 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: Ajanslar